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Дркушич: «Особенная игра, два гола забили словенцы»

23 Июля 2023 • 22:52 Комментировать
Краснодар
...
Сочи
30.07 20:00

Игрок обороны «Сочи» Ваня Дркушич прокомментировал победу своей команды над «Балтикой» - 2:0. Игра прошла в воскресенье вечером на газоне арены «Фишт» в Сочи». Особенно легионер отметил то, что два гола в составе его клуба забили словенские игроки.

«Словенцы забили два важных гола, рад за Мартина, он забил первый гол. Была тяжелая игра. Мы начали хорошо, но последние 15–20 минут первого тайма проспали. Важные три очка», - цитирует Дркушича «Матч ТВ».

Напомним, что открыл счёт в игре летний новичок сочинцев Мартин Крамарич. Это случилось ещё на седьмой минуте матча.

В следующем туре РПЛ команда Дмитрия Хохлова сыграет в гостях с «Краснодаром».

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Ваня Дркушич
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