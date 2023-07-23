Юсупов поделился эмоциями от победы над «Балтикой»

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Артур Юсупов поделился эмоциями от победы над каланинградской «Балтикой» (2:0) в рамках первого тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что результат, безусловно, положительный, но есть определённые вопросы по игре, которые необходимо решить.

«И мы все сами понимаем, и тренер сказал, что неидеальная игра. Наверное, лучше так, чем если бы сыграли 1:1, но при хорошей игре», — заявил Юсупов в разговоре с «РБ Спорт».

В составе победителей отличились Мартин Крамарич и Ваня Дркушич.

В следующем туре «Сочи» на выезде сыграет против «Краснодара».