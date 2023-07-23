Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юсупов поделился эмоциями от победы над «Балтикой»

23 Июля 2023 • 22:52 Комментировать
Сочи
2:0
Балтика
окончен

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Артур Юсупов поделился эмоциями от победы над каланинградской «Балтикой» (2:0) в рамках первого тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что результат, безусловно, положительный, но есть определённые вопросы по игре, которые необходимо решить.

«И мы все сами понимаем, и тренер сказал, что неидеальная игра. Наверное, лучше так, чем если бы сыграли 1:1, но при хорошей игре», — заявил Юсупов в разговоре с «РБ Спорт».

В составе победителей отличились Мартин Крамарич и Ваня Дркушич.

В следующем туре «Сочи» на выезде сыграет против «Краснодара». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Артур Юсупов Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Оренбург Оренбург
3
2
1.50 4.70 6.20
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Факел Факел
2
1
1.67 3.95 5.20
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Балтика Балтика
2
0
1.67 4.10 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Июля
23:41 · Россия. Премьер-лига
Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче
23:33 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Спартак» - молодцы, интересно играли и забили хорошие голы»
23:24 · Россия. Премьер-лига
Беленов: «От игры у меня двоякие ощущения»
23:06 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» надеются, что Малком сможет попрощаться с болельщиками
22:57 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» не оставил шансов «Балтике» - видео видео
22:54 · Россия. Премьер-лига
Волевая победа «Ростова» в матче с «Факелом» - видео видео
22:52 · Россия. Премьер-лига
Дркушич: «Особенная игра, два гола забили словенцы»
22:52 · Россия. Премьер-лига
Юсупов поделился эмоциями от победы над «Балтикой»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Последними минутами, понятно, недовольны»
22:45 · Россия. Премьер-лига
Личка оценил игру своей бывшей команды
22:42 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Спартака»: У нас нет предложений по Хлусевичу
22:41 · Россия. Премьер-лига
Осипенко прокомментировал свой гол в ворота «Факела»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Отдельными игроками можем быть довольны, но мы недовольны командной игрой»
22:25 · Россия. Премьер-лига
Дебютант «Сочи» Игнатьев провёл 100-й матч в РПЛ
22:20 · Россия. Премьер-лига
Крамарич – пятый игрок в истории «Сочи», забивший в дебютном матче
Все новости
Рекомендуем