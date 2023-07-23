Карпин: «Последними минутами, понятно, недовольны»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Факелом» (2:1).

- С учетом всех обстоятельств и сложностей, с которыми команда столкнулась, как вам содержание игры? Кажется, что то, что вы пропустили первыми, не повлияло на целостность?

- До 60-й минуты по мне была очень хорошая игра, пропустили там непонятный гол. Соперник два раза дошел до нашей штрафной за 60 минут. И после 60-й минуты не понравилось, естественно. Вы всё видели.

- Перестроения, которые вынужденно происходило, то, как команда на них реагировала, вышел Прохин, Байрамян ушел на фланг, всё это в вынужденном порядке. Но как команда на них реагировала?

- Просто стали играть хуже. Видимо, не так правильно реагировала команда.

- Ситуация до первого забитого мяча «Ростова», когда были подходы и давление, были стандарты и много всего, но не было гола, она нервировала, как вы ее воспринимали?

- Нет, нервирует не это. Если подходы есть и моменты есть, рано или поздно может залететь. А вот нервирует то, что после 60-й минуты, когда повели 2:1, перестали играть так, как играли до этого. Возможно, «Факел» прибавил, возможно, усталость сказалась, замены - все это надо брать в расчет. Но последними минутами, понятно, недовольны.

- Гол с углового, первый, скидка Комличенко, у него сегодня две голевые, гол Осипенко - это часть наработок, или так складывались обстоятельства?

- Нет, то, что с углового, - да. И все другие угловые - это отработки, наработки. Здесь всё сложилось. При последующих угловых этого не было, это не просто так всё было.

- Замена Голенкова во втором тайме, учитывая то, что у него было столкновение в первом тайме, она по самочувствию, либо для того, чтобы освежить игру?

Реклама

- Нет, он сам попросил замену, у него начало сводить ноги. Объем работы был сумасшедший, он много борьбы выиграл, так что связано с тем, что сам попросил.