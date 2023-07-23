Личка оценил игру своей бывшей команды

Главный тренер столичного «Динамо», бывший наставник «Оренбурга» Марцел Личка оценил игру в исполнении своей бывшей команды. В воскресенье вечером оренбуржцы гостили у «Спартака» в Москве и проиграли лишь в компенсированное время – 2:3.

«Оренбург» приехал играть в футбол, не садился вниз. Хотели тоже показать, что они умеют. Но и у «Спартака» тоже были хорошие моменты в первом тайме, счёт могли раньше открыть», - рассказал Личка «Матч ТВ», добавив, что команды показали открытую игру, которая должна была понравиться собравшимся на стадионе и у телеэкранов болельщикам.

Напомним, что после ухода Лички из «Оренбурга» клуб возглавляет другой чешский специалист Иржи Ярошик.