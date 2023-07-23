Генеральный директор «Спартака»: У нас нет предложений по Хлусевичу

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, что в клуб не поступали предложения по поводу трансфера Даниила Хлусевича.

«У «Спартака» нет предложений по Хлусевичу. [Мы] очень хотим, чтобы он играл за «Спартак», - приводит слова Малышева «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали, что в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы итальянские команды.

Портал Transfermarkt оценивает левого защитника в пять миллионов евро. Его соглашение со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Сегодня, 23 июля, Хлусевич впервые оформил дубль в официальном матче: он дважды поразил ворота «Оренбурга» в матче первого тура РПЛ.