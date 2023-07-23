Осипенко прокомментировал свой гол в ворота «Факела»

Защитник «Ростова» Максим Осипенко прокомментировал гол, забитый в ворота воронежского «Факела». Напомним, в воскресенье вечером дончане дома обыграли воронежцев – 2:1.

«Это был наигранный стандарт, пошла низкая подача на Комличенко, пришлось подстраиваться, чиркнул мячом. Ворот я не видел, если честно, сыграл в мяч – попал удачно», - делится Осипенко с «Матч ТВ».

Ранее мы сообщали, что Осипенко стал самым результативным защитником РПЛ за последние два сезона. На его счету уже семь забитых голов, но не только по этому показателю он является первым в лиге.

Обзор матча читайте в нашем репортаже.