Евсеев: «Отдельными игроками можем быть довольны, но мы недовольны командной игрой»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (1:2).

- В первом тайме сумели забить, но при этом пропустили. Во втором тайме было больше моментов, сумели отодвинуть игру от своих ворот, но не удержали счет. Какой тайм вам понравился больше?

- Естественно, второй, потому что в первом тайме соперник имел преимущество и оказывал давление, особенно после того, как мы пропустили мяч. Мы не справлялись со многими компонентами игры. Давление соперник оказывал очень большое. Мы неправильно играли в перезодных фазах, особенно наши, можно так сказать, центральные защитники. Поэтому и было после мяча преимущество большое «Ростова», что вылилось в ответный мяч. Во втором тайме мы пропустили мяч, который, в принципе, мы две игры провели, и команда «Ростов» делала на этом акцент, мы и пропустили то, что увидели в этих играх. Высокий прессинг мы организовывали, но более мастеровитые игроки ее используют.

- Что из сегодняшней встречи в качестве выводов на ближайшее будущее «Факел» может вынести, в чем конкретно прибавлять нужно перед матчами на Кубок и вторым туром чемпионата?

- Во-первых, надо не бояться играть, потому что когда забили мяч, было какое-то успокоение - не сказать, но играли неправильно. По той ситуации, которая во втором тайме, - надо забивать мячи, у нас моменты были, у нас голевые моменты были. Соперник их использовал, а мы не смогли. Поэтому я еще раз говорю: более мастеровитая команда в тех эпизодах, которые у нее были, она забила мячи. Мы при счете 1:2 не использовали, были отличные моменты. Мы создавали, играли, заставили соперника выбивать мячи. Понятно, что он вел со счетом 2:1, всё это понятно. Мы хотели выиграть или вничью сыграть, а соперник, наоборот, хотел добиться победы.

- Если оставить за скобками результат, то, как во втором тайме влились в игру новички Моцпан и Долгов, вам понравилось?

- Мы планировали, что они добавят, планировали, думали, что Марков и Долгов выйдут с первых минут. С Марковым мы правильно сделали, потому что он забил качественный гол во взаимодействии с Аппаевым. Мы отдельными игроками можем быть довольны, но мы недовольны командной игрой.