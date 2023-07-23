Дебютант «Сочи» Игнатьев провёл 100-й матч в РПЛ

Дебютант атаки «Сочи», известный российский нападающий Иван Игнатьев в воскресенье вечером провёл свой 100-й матч в РПЛ в карьере. Об этом сообщает Opta Sports.
Всего у Игнатьева 22 гола и 10 голевых передач в чемпионате России, а «Сочи» – уже его пятый клуб в карьере.Ранее мы сообщали, что другой новичок «Сочи» в лице Мартина Крамарича стал одним из пяти футболистов в истории южан, которые смогли отличиться в своей дебютной встрече за клуб. Южане под руководством Дмитрия Хохлова, напомним, накануне одолели новичка РПЛ - калининградскую «Балтику», 2:0.
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