Дебютант «Сочи» Игнатьев провёл 100-й матч в РПЛ

Дебютант атаки «Сочи», известный российский нападающий Иван Игнатьев в воскресенье вечером провёл свой 100-й матч в РПЛ в карьере. Об этом сообщает Opta Sports.

Всего у Игнатьева 22 гола и 10 голевых передач в чемпионате России, а «Сочи» – уже его пятый клуб в карьере.