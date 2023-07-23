Крамарич – пятый игрок в истории «Сочи», забивший в дебютном матче

Летний новичок «Сочи» Мартин Крамарич стал пятым игроком в истории клуба, которому удалось забить гол в своём дебютном матче.

Как сообщает Opta Sports, ранее таким достижением отмечались защитник Миха Мевля и форварды Александр Кокорин, Матео Кассьерра и Владислав Сарвели.

Напомним, что 25-летний словенец, выступающий на позиции атакующего полузащитника, пополнил «Сочи» этим летом, перейдя из словенского клуба «Браво». Он забил гостям из «Балтики» уже на седьмой минуте встречи, в касание переправив снаряд в ворота.

Это другой уровень: «Балтика» ничего не смогла противопоставить «Сочи»