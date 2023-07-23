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Крамарич – пятый игрок в истории «Сочи», забивший в дебютном матче

23 Июля 2023 • 22:20 Комментировать
Краснодар
...
Сочи
30.07 20:00

Летний новичок «Сочи» Мартин Крамарич стал пятым игроком в истории клуба, которому удалось забить гол в своём дебютном матче.

Как сообщает Opta Sports, ранее таким достижением отмечались защитник Миха Мевля и форварды Александр Кокорин, Матео Кассьерра и Владислав Сарвели.

Напомним, что 25-летний словенец, выступающий на позиции атакующего полузащитника, пополнил «Сочи» этим летом, перейдя из словенского клуба «Браво». Он забил гостям из «Балтики» уже на седьмой минуте встречи, в касание переправив снаряд в ворота.

Это другой уровень: «Балтика» ничего не смогла противопоставить «Сочи»

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Мартин Крамарич
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