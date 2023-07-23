Малком станет самым дорогим футболистом в истории чемпионата Саудовской Аравии

Нападающий Малком станет самым дорогим футболистом в истории чемпионата России.

Ранее Александр Медведев сообщил, что трансферное соглашение между питерским «Зенитом» и «Аль-Хилялем» уже подписано. А сумма составит 60 миллионов евро без каких-либо бонусов.

Напомним, что на Ближний Восток уже переехали Криштиану Роналду, Карим Бензема, Нголо Канте и Роберто Фирмино, однако они пополнили ряды своих команд на правах свободных агентов. А тот же «Аль-Хиляль» заплатил лондонскому «Челси» 23 миллиона евро за трансфер сенегальского защитника Калиду Кулибали.