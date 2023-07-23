Карпин обыграл Евсеева в рамках РПЛ лишь во второй раз

Воскресным вечером «Ростов» одержал волевую победу над «Факелом» дома – 2:1. Как оказалось, наставник дончан Валерий Карпин лишь во второй раз в карьере победил команду Вадима Евсеева в рамках РПЛ.

До этого, как сообщает Opta Sports, Карпин проигрывал Евсееву четыре раза, также один матч между соперниками удавалось свести к ничьей и один, разумеется, выиграть.

Отметим, что таким образом «Ростову» удалось взять реванш над «Факелом» за поражение в рамках 26 тура прошлого сезона. Тогда, 6 мая «жёлто-синие» всухую уступили дома воронежцам – 0:2. На тот момент клубом уже руководил Евсеев, пришедший спасать команду от вылета.

«Ростов» в упорной борьбе добыл волевую победу над «Факелом»