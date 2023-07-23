«Ростов» в упорной борьбе добыл волевую победу над «Факелом»

«Ростов» и «Факел» выдали упорный матч, в котором было много борьбы. Воронежцы открыли счёт, но клуб с берегов Дона сумел не только сравнять результат, но и вырвать победу.

«Ростов» успешно выступил в прошлом розыгрыше Премьер-лиги и надеется в этом сезоне улучшить результат. В первом туре команда с берегов Дона принимала «Факел», который сумел сохранить прописку в элите, а теперь также надеется выступить ещё удачнее, чем в минувшем сезоне. Была в этом матче и интересная тренерская дуэль. «Ростов» под руководством Карпина из предыдущих пяти матчей против команд Евсеева лишь раз не проиграл. Кстати, в мае этого года «Факел» дома обыграл южан.

Обе команды вышли с серьёзным настроем, что было хорошо заметно из-за обилия борьбы в дебюте матча. При этом обе команды старались действовать активно и не отсиживаться в обороне. До середины тайма моментов толком не было, зато первый же завершился взятием ворот. Магаль справа навесил, сначала кто-то из хозяев запустил «свечу», потом Уткин головой отбил на линию штрафной, откуда Аппаев также со второго этажа забросил футбольный снаряд в центр. В итоге Марков сориентировался в ситуации, подработал мяч и нанёс мощный удар под перекладину.

После этого «Ростов» постарался прибавить, но ничего острого создавать не получалось. Даже после навеса Уткина со штрафного Комличенко не смог толком пробить. «Факел» отсиживаться в обороне собирался и за десять минут до конца первого тайма мог удвоить преимущество. Альшин справа прострелил на ближний угол вратарской, где Марков подставлял ногу, не попал в створ.

В конце тайма «Ростов» прибавил. Сначала Поярков с линии штрафной бил в дальний угол, но Беленов спас ворота. Почти тут же подопечные Карпина всё же результат сравняли. После углового Комличенко выиграл борьбу и сбросило мяч в центр вратарской, где Осипенко выиграл борьбу и пробил в цель.

Борьба только усилилась после этого. Так вскоре марком заработал жёлтую карточку за фол против Уткина, а потом уже хавбек «Ростова» сам нарушил правила довольно грубо, получив предупреждение. На перерыв же команды ушли при равном счёте. В начале второй половины хозяева могли выйти вперёд. После вброса мяча из аута Комличенко головой его прокинул в штрафную, в итоге тот оказался у Пояркова, который пробил в направлении левого угла, но в створ не попал.

Активность «Ростова» после перерыва привела к результату. Комличенко разогнало атаку по центру и сделал разрезающую передачу в штрафную на Тугарева, который без сопротивления пробил в угол мимо Беленова, выведя свою команду вперёд. После этого «Ростов» не стал отходить назад, а продолжал действовать активно, в то время как «Факелу» не удавалось переломить ход поединка.

Эмоции накалялись, и за десять минут до конца матча все могло перерасти в драку. Альшин в центр поля сбил Комличенко, что не понравилось воронежцам, которые стали высказывать форварду. Вскочивший нападающий чуть ли не с кулаками полез к Божину, но арбитр успокоил игрока «Ростова». В конце матча возник спорный эпизод, когда Черов придержал Тошевски, убегавшего на рандеву с Беленовым. Однако судья, посмотрев повтор, посчитал, что игрок «Ростова» изначала подыграл себе рукой.

В компенсированное время гости могли спасти ничью, но Моцпан из центра штрафной пробил точно в Песьякова. В итоге счёт больше не изменился, и Валерий Карпин сумел переиграть Вадима Евсеева в тренерской дуэли.

«Ростов» старт сезона проводит дома. Посреди недели дончане на родной арене сыграют с «Рубином» в рамках Кубка России, а во втором туре Премьер-лиги примут «Зенит». «Факел» также следующие два матча проведёт в родных стенах. В Кубке воронежцы примут «Сочи», а в чемпионате – «Локомотив».

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