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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Это другой уровень: «Балтика» ничего не смогла противопоставить «Сочи» и начала сезон с поражения

23 Июля 2023 • 22:01 Комментировать
Сочи
2:0
Балтика
окончен

Дебют Сергея Игнашевича в качестве главного тренера на уровне Премьер-лиги получился неудачным. «Сочи», не показав ничего экстраординарного, спокойно на классе обыграли новичка элиты «Балтику».

Протокол игры  
Сочи2:0Балтика
(1:0) Крамарич Мартин6'  
(2:0) Дркушич Ваня83'  
Заболотный НиколайМиладинович ИванЛитвинов ВячеславДркушич ВаняМаргасов Тимофей 80' (Заика Кирилл ( 80') Юсупов Артур  87' 89' (Батырев Амир ( 89') Кравцов КириллШипунов Тимофей 46' (Бурмистров Никита ( 46') Макарчук АртёмДжорджевич Лука 66' (Miguel Silveira dos Santos ( 66') Крамарич Мартин 66' (Игнатьев Иван ( 66')
Запасные: Медведев Юрий IIАлвес МарселоЮрганов ИгорьМещанинов АртёмМелкадзе ГеоргийАдамов Денис
Латышонок ЕвгенийМаляров Кирилл 76' (Дудиев Аслан ( 76') Пуцко АлександрРадмановац НиколаПряхин Сергей 60' (Лазарев Владислав ( 60') Галоян Артур 60' (Кузьмин Максим ( 60'  78') Казаев ЯнФернандес Роберто IIЖиров АлександрМусаев Тамерлан 80' (Энрикес Анхело ( 80') Барков Дмитрий 46' (Гузина Гедеон ( 46')
Запасные: Бориско МаксимОсипов АлександрВалиахметов ЭдуардАванесян ТигранЛамейра ЖоаоОстойич ИванГогричиани Гоча
23 июля. Стадион "Фишт" (Сочи).

Новичок Премьер-лиги «Балтика» в первом туре отправился в Сочи к одноимённой команде. Это был дебют Сергея Игнашевича в роли главного тренера на уровне Премьер-лиги, что вызывало интерес. В «Сочи» в свою очередь решились дать время Дмитрию Хохлову, который возглавил черноморцев по ходу прошлого сезона.

Начало сезона в элите для калининградцев вышло не слишком удачным. Уже на седьмой минуте Пуцко в обороне отбил мяч на Кравцова, который сделал пас на Джорджевича, а тот пяткой покатил на Крамарича, который не промахнулся. Почти тут же хозяева могли удвоить результат. Последовал заброс на Юсупова, тот в касание переадресовал футбольный снаряд на Джорджевича, который перебросил Латышонка, но вратаря подстраховал партнер.

Казалось, что «Балтика» просто не успевала даже за невысокими скоростями Премьер-лиги. «Сочи» спокойно контролировал мяч, действуя в каждом эпизоде на мгновение более резво, чем соперник. Пока черноморцы спокойно контролировали мяч, балтийцы не могли толком взять его под свой контроль. Правда, гости всё едва не сравняли счёт. Фернандес сделал кросс слева, а Галоян в касание пробил в перекладину. Тут же хозяева могли удвоить преимущество. Маргасов нашёл на фланге Шипунова, который сделал выверенную подачу на Джорджевича, но тот с близкого расстояния не попал в створ.

«Сочи» спокойно контролировал игру в итоге на перерыв хозяева ушли, ведя в счёте. После возобновления матча характер не менялся. «Сочи» продолжал контролировать ход поединка, не давая сопернику почувствовать уверенность. Могли черноморцы в начале второй половины удвоить преимущество, когда Крамарич слева вошёл в штрафную и прострелил, но Джорджевич немного не успел, чтобы замкнуть.

Вскоре «Балтика» едва не сравняла результат. После быстрой атаки Лазарев получил мяч слева и навесил в центр на Мусаева, который головой пробил в створ, но Заболотный спас команду. После этого эпизода калининградцы почувствовали уверенность и прибавили, в то время как сочинцы стали совершать неоправданные потери.

Однако подопечные Хохлова быстро собрались и вновь стали контролировать ход матча. В концовке же сочинцы удвоили результат и сняли вопросы о победителе. Хозяева заработали угловой, и после навеса Дркушич «перевисел» в воздухе Фернандеса и вколотил мяч в сетку.

В компенсированное время «Сочи» могли довести счёт до разгромного, но после навеса Игнатьева Силвейра пробил головой выше перекладины. Однако хозяева и так остались довольны результатом. В следующем туре состоится краснодарское дерби – «Сочи» отправится в гости к «быкам». Правда, до этого на неделе их ждёт вояж к «Факелу» в рамках Кубка страны. «Балтика» также сыграет ближайшие матчи в гостях. В Кубке страны калининградцы отправятся в гости к «Крыльям Советов», а в следующем туре Премьер-лиги их ждёт проверка «Спартаком» в Москве.

Роман Андреев

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Балтика Сочи
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