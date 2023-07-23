Туфрин: «Продажа Малкома принесёт пользу всем»

Бывший президент питерского «Зенита» Леонид Туфрин уверен, что продажа Малкома Филипе «Зенитом» в «Аль-Хиляль» станет сделкой, максимально полезной для обеих сторон.

«Эта сделка пойдёт во благо для всех, сейчас Малком на пике своей формы, как бы дальше играл в России – мы не знаем. А продать игрока на пике карьеры — лучшее решение для бизнеса», - рассказывает Туфрин для «РБ Спорт».

Напомним, ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что питерский клуб договорился с саудовским о продаже форварда за рекордную для российского футбола сумму.

«Продав Малкома, «Зенит» отобьёт все затраты на него за эти годы, а это большая удача», - добавляет Туфрин.