Дркушич практически гарантировал «Сочи» победу над «Балтикой»

Близится к завершению матч первого тура Премьер-лиги, в котором «Сочи» принимает «Балтику». Команда Дмитрия Хохлова ведёт в счёте благодаря быстрому голу Мартина Крамарича. И надежды новичков РПЛ окончательно разрушил Ваня Дркушич в концовке противостояния. После подачи углового с левого фланга Дркушич выпрыгнул выше всех и метров с восьми головой переправил мяч в дальний от себя угол ворот. У голкипера не было шансов выручить.

2:0, у «Сочи» высокие шансы на победу. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.