«Зенит» продаст Малкома в «Аль-Хиляль» за рекордную для РПЛ сумму

Питерский «Зенит» продаст бразильского форварда Малкома Филипе в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 млн евро, сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

«Переговоры завершены, соглашение о трансфере подписано, его сумма составляет 60 млн евро. Половина из неё должна быть выплачена для вступления трансфера в силу», - делится Медведев с «РИА Новости», добавив, что все платежи по сделке будут завершены до конца текущего сезона, а бонусы не предусмотрены.

Этот трансфер станет самым дорогим в истории российского футбола. Прежний рекорд также принадлежит «Зениту» - в 2016 году питерский клуб продал Халка в «Шанхай СИПГ» за 56 млн евро.

Напомним, что в минувшем сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 23 гола.