Полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев может вернуться в Российскую премьер-лигу.

По данным Metaratings.ru, один из московских клубов начал переговоры с турецкой командой по поводу трансфера 30-летнего футболиста.

Контракт Оздоева с «Фатихом» рассчитан до конца следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,2 миллиона евро.

Ранее полузащитник выступал за московский «Локомотив», казанский «Рубин», грозненский «Терек» и питерский «Зенит», с которым четыре раза становился победителем чемпионата России.