Гладилин отметил отсутствие Джикии в обороне «Спартака»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин после матча против «Оренбурга» особенно отметил отсутствие капитана и лидера обороны Георгия Джикии в составе «красно-белых».

«С отсутствием Джикии в центе обороны проблем стало больше, поэтому это будет преследовать «Спартак», пока в центре не будет налажена игра. Такие матчи будут продолжатся и дальше», - рассказал Гладилин «Vprognoze.ru».

Напомним, что «Спартак» благодаря удаче одержал домашнюю победу над «Оренбургом» - 3:2. Автором двух из трёх голов спартаковцев стал защитник Даниил Хлусевич.