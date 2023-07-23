Осипенко – самый результативный защитник РПЛ за последние два сезона

Игрок обороны «Ростова» Максим Осипенко поразил ворота «Факела» и теперь он - самый результативный защитник РПЛ на протяжении последних двух сезонов. Как сообщает Opta Sports, россиянин забил уже семь голов с начала прошлого сезона Премьер-лиги. А это минимум на два гола больше, чем у любого другого защитника.

Так, на два гола от Осипенко отстаёт игрок обороны «Локомотива» Наир Тикнизян – у него пять забитых голов. По три гола – у Александра Эктова («Оренбург»), Виллиана Роши (ЦСКА) и Кирилла Гоцука («Пари НН»).

Также Осипенко – самый результативный защитник РПЛ последних двух сезонов и по системе гол+пас (семь голов и два ассиста). А среди игроков «Ростова» больше него забивают только Николай Комличенко (10 голов) и Дмитрий Полоз (восемь голов).

Напомним, что следить за событиями матча «Ростова» и «Факела» можно благодаря нашей текстовой онлайн-трансляции.