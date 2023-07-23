Грузинский и российский защитник столичного «Динамо» Саба Сазонов близок к тому, чтобы перебраться в один из сильнейших клубов чемпионата Франции – «Лион». По информации L’Equipe, футболист уже дал своё согласие на переход. А французский клуб готов заплатить «бело-голубым» за молодого оборонца 4 млн евро.

Напомним, что Сазонов является игроком молодёжной и основной сборных Грузии, за «Динамо» этот футболист выступает на протяжении двух последних лет карьеры. Игроку обороны всего 21 год.

Порядка недели назад сообщалось, что Сазоновым интересуются и из Италии.