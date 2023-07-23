«Ростов» отыгрался в матче с «Факелом»

Подходит к концу первый тайм матча стартового тура Премьер-лиги между «Ростовом» и «Факелом». Гости некоторое время вели в счете после удара Евгения Маркова метров с восьми в левую девятку. Примерно с того же расстояния соперник отыгрался, только здесь атака развивалась на «втором этаже», Николай Комличенко выиграл борьбу и продлил полет мяча, а Максим Осипенко был расторопнее пары соперников и также головой отправил мяч в сетку. Счет стал 1:1. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.