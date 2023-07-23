Полуяхтов: «Это был тот «Оренбург», который второй год играет в открытый футбол»

Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов оценил выездную игру против московского «Спартака». Напомним, что в воскресенье вечером южноуральцы гостли в Москве и в драматичной концовке уступили – 2:3.

«Это был тот «Оренбург», что второй год играет в открытый футбол. Мы всегда на победу играем, но чего-то не хватило в этот раз, пропустили такие голы. У нас были моменты, подходы к воротам хорошие, особенно во втором тайме», - цитирует футболиста «Матч ТВ».

Напомним, что следующую игру подопечные Иржи Ярошика снова проведут на выезде, однако в этот раз не в Москве, а в Казани, где соперником команды выступит местный «Рубин».