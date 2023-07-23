Евсеев: «Если Кудряшов выходит, значит, он готов»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Появление Фёдора Кудряшова в Воронеже - одно из самых заметных подписаний «Факела» в это межсезонье. Сегодня он в старте, при этом в старте нет Калинина. Что с Игорем, насколько готов Фёдор?

- Если он выходит, значит, он готов. Он долго не играл, я имею в виду в Турции, но он у нас в команде уже довольно давно. Было время и подготовиться, и узнать, в каком он состоянии. Больше игровых связей, больше игровой тонус. Мы попытались и попытаемся, чтобы он это получил.

- Игорь Калинин при этом даже не в заявке. Это по травме или по каким-то другим причинам?

- По разным причинам.