Борис Игнатьев: «Несмотря на возможный уход Вендела и Малкома, «Зенит» остаётся одним из главных фаворитов РПЛ»

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев ответил на вопрос, повлияет ли на чемпионскую гонку возможный уход игроков «Зенита» Малкома Филипе и Маркуса Вендела.

«Несмотря на это, «Зенит» остается одним из лидеров и главных фаворитов чемпионата. Это не значит, что петербуржцы — безоговорочные лидеры. Даже с Малкомом и Венделом их обыгрывали», — цитирует Игнатьева «Газета.Ру».

Ранее сообщалось, что Вендел отказывается приезжать в расположение «Зенита», а Малком близок к отъезду в Саудовскую Аравию.

В первом туре РПЛ команда Сергея Семака одержала победу над «Пари НН» со счетом 2:0. Следующим соперником «Зенита» в чемпионате России станет «Ростов».