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Вера поучаствовал в каждом из четырёх последних голов «Оренбурга»

23 Июля 2023 • 19:54 Комментировать
Рубин
...
Оренбург
30.07 15:00

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера в вечернем матче против «Спартака» в Москве (2:3) оформил две голевые передачи. Таким образом, легионер поучаствовал в четырёх последних забитых голах его команды в рамках Премьер-лиги, сообщает Opta Sports.

Напомним, что в матче 30 тура прошлого сезона оренбуржцы дома разгромили столичное «Динамо» - 3:0. Вера поучаствовал во втором и третьем голах того матча, один из них он записал на свой счёт, а в другом – ассистировал.

26-летний Вера является игроком «Оренбурга» с лета прошлого года. Он перебрался в российскую команду из аргентинского «Лануса».

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Лукас Вера
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