Вера поучаствовал в каждом из четырёх последних голов «Оренбурга»

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера в вечернем матче против «Спартака» в Москве (2:3) оформил две голевые передачи. Таким образом, легионер поучаствовал в четырёх последних забитых голах его команды в рамках Премьер-лиги, сообщает Opta Sports.

Напомним, что в матче 30 тура прошлого сезона оренбуржцы дома разгромили столичное «Динамо» - 3:0. Вера поучаствовал во втором и третьем голах того матча, один из них он записал на свой счёт, а в другом – ассистировал.

26-летний Вера является игроком «Оренбурга» с лета прошлого года. Он перебрался в российскую команду из аргентинского «Лануса».