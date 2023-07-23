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Карпин: «Всё, что было до сегодняшнего дня, всё это коту под хвост»

23 Июля 2023 • 19:52 Комментировать
Ростов
2:1
Факел
2-й тайм

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- Самая громкая новость последних двух дней в инфополе «Ростова» - это запрет на регистрацию новых игроков. Когда тренерский штаб узнал, что новички не смогут сыграть в предстоящем матче? Как это сильно повлияло на подготовку к предстоящей встрече?

- Узнали позавчера, что такая возможность существует, что не разрешат заявку. На подготовку повлияло? Естественно, повлияло, почему нет? Не только на этот матч. У нас вообще сейчас за шесть дней три игры, так что все планы, которые были, кто участвует в сегодняшнем матче, кто играет, возможно, на Кубок, потом с «Зенитом», чтобы распределить все эти минуты, понятно, что были планы. Но они полностью пропали. Что есть, то есть.

- Если оставить за скобками все сложности последних дней, как в целом оцените предсезонную работу, насколько удовлетворены тем, что команда показала в товарищеских матчах и на тренировках?

- На тренировках - если учитывать контрольные матчи и тот состав, который был, то хорошо всё. Но это всё, что было до сегодняшнего дня, на данный момент всё это коту под хвост.

- Понятно, что сейчас сложно рассуждать о задачах на сезон, готов ли «Ростов» заявить что-то более амбициозное, чем не вылететь, или пока отталкиваемся только от этого?

- Я не готов ничего заявлять.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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