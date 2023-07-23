Масалитин: Если бы не удаление, то «Зенит» мог не выиграть у «Пари НН»

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался после победы «Зенита» над «Пари НН» (2:0) в рамках первого тура чемпионата России. Напомним, с 50-й минуты нижегородцы играли в меньшинстве. Оба мяча команда Сергея Юрана пропустила, находясь на поле вдесятером.

«Если бы не удаление, вообще не факт, что «Зенит» бы выиграл. Понятно, что после красной карточки они просто задавили «Пари НН», а так еще неизвестно, чем бы закончилась игра», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

Эксперт добавил, что с судейством нужно что-то делать, ведь арбитры всегда принимают решения в пользу «Зенита».

Во втором туре чемпионата России «Зенит» будет гостить у «Ростова». Матч состоится 29 июля и начнется в 20:00 по мск.