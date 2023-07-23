«Оренбург» забивает в 15 матчах РПЛ кряду

«Оренбург» минувшим вечером достойно проиграл столичному «Спартаку» в гостях в рамках первого тура Премьер-лиги – 2:3.

Южноуральская команда снова забила, таким образом, оренбуржцы поражают ворота соперников уже на протяжении 15 матчей подряд. Как сообщает Opta Sports, это является рекордной голевой серией для команды в рамках высшего футбольного дивизиона России.

Напомним, что в следующем туре РПЛ команда Иржи Ярошика сразится в гостях с принципиальным соперником – казанским «Рубином». Матч намечен на 30 июля, это воскресенье.

Ознакомьтесь с событиями вечерней встречи команд в нашем обзоре.