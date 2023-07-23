Масалитин — о травмах ЦСКА: «Игроки — не роботы, они не могут всё время играть»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин ответил на вопрос о причинах травм в стане «армейцев».

«Они отдыхали всего две недели. Люди, которые выступали за сборную, провели под 50 матчей в прошлом сезоне. 14 дней — маловато, чтобы отдохнуть и восстановиться», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Специалист добавил, что футболисты не являются роботами, поэтому они не могут постоянно играть без перерыва.

Напомним, ранее ЦСКА потерял из-за травм двух основных центральных защитников — Игоря Дивеева, который пропустит минимум три месяца, и Виллиана Рошу, на восстановление которого уйдет пару недель.