В «Балтике» объявили состав на дебютный матч в РПЛ

Через полчаса стартует знаменательное для калининградского футбола событие – «Балтика» впервые за 25 лет сыграет в элитном футбольном дивизионе России. Соперником клуба в гостевом матче будет «Сочи» Дмитрия Хохлова, обе команды огласили свои стартовые составы.
«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Макарчук, Литвинов, Миладинович, Дркушич, Юсупов, Кравцов, Шипунов, Джорджевич, Крамарич;
«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Жиров, Радмановац, Фернандес Торо, Казаев, Маляров, Галоян, Пряхин, Мусаев, Барков.Напомним, что следить за событиями встречи можно благодаря текстовой трансляции от портала LiveResult.ru. Старт - в 20:00, время московское.
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