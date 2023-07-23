Беленов и Кудряшов дебютируют за «Факел» в матче против «Ростова»

Два опытных новичка воронежского «Факела» в лице голкипера Александра Беленова и защитника Фёдора Кудряшова дебютируют за свою команду в матче первого тура РПЛ против «Ростова». Они попали в основной состав команды Вадима Евсеева.

Напомним, что Беленов перебрался в «Факел» этим летом из другого клуба Премьер-лиги – казанского «Рубина». А Кудряшов завершил свой турецкий этап карьеры, покинув по итогу сезона «Антальяспор», также свободным агентом.