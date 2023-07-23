«Ростов» и «Факел» назвали свои составы на очный поединок

«Ростов» и «Факел» огласили свои составы на очную встречу в рамках первого тура РПЛ-2023/24.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Мелехин, Байрамян, Уткин, Тугарев, Глебов, Комличенко, Голенков.

«Факел»: Беленов, Кудряшов, Суслов, Божин, Магаль, Альшин, Якимов, Мендель, Квеквескири, Марков, Аппаев.

Напомним, что по итогам сезона предыдущего «Ростов» едва не попал в первую тройку команд, заняв четвёртое место. «Факел» смог спастись, обыграв дважды в стыковых матчах красноярский «Енисей».

Отметим, что незадолго до конца прошлого сезона команды уже встречались друг с другом в Ростове-на-Дону. Тогда победу в рамках 26 тура одержали гости из Воронежа – 2:0.

Следить за ходом встречи можно в формате текстовой онлайн-трансляции от портала LiveResult.ru.