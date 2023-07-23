Личка рассказал, почему в «Динамо» поменялся капитан

Главный тренер столичного «Динамо» Марцел Личка объяснил смену капитана в своей команде. Ранее капитанскую повязку в клубе носил полузащитник Даниил Фомин, а в последнем на данный момент матче - парагвайский легионер и защитник Фабиан Бальбуэна.

«Даня очень классный человек, очень умный футболист. Но он спокойный, тихий человек. А иногда в раздевалке игроки между собой должны поговорить пожестче», - объясняет Личка для «Матч ТВ».

Тренер пояснил, что Бальбуэна получил капитанскую повязку по мнению игроков команды, так как они проголосовали за его кандидатуру как лидера на поле.

«На следующий матч капитаном может быть Паршивлюк, если он будет играть в старте», - отметил Личка.