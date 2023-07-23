Наумов: «Зенит» будет чемпионом даже в случае ухода Малкома»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов уверен, что в новом сезоне питерский «Зенит» вновь станет первым в РПЛ. И завоевать шестое чемпионство подряд клубу не помешает даже возможная потеря Малкома Филипе.

«Даже в случае отъезда Малкома состав у «Зенита» останется сильным, столько у них игроков хороших, ещё ожидают прихода бразильской звезды. Вся борьба будет идти за второе место, «Зенит» снова будет чемпион», - цитирует Наумова «РБ Спорт».

Ранее стала известна сумма, которую за своего игрока получит питерский клуб, если продаст его «Аль-Хилялю».

«Зенит» очень часто играет невнятно, но все равно свои очки берет», - добавил Наумов.