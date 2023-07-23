В «Црвене Звезде» считают, что Эракович станет важнейшим игроком для «Зенита»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич высказался об уходе защитника Страхиньи Эраковича в «Зенит».

«Страхинья — лучший молодой футболист Сербии. У него сильный характер, он рожден, чтобы быть лидером. Эраковича ждет большая карьера, он станет важнейшим игроком для «Зенита», — приводит слова функционера портал «РБ Спорт».

Ранее «Зенит» официально объявил о трансфере 22-летнего Эраковича из «Црвены Звезды». Если верить порталу Transfermarkt, стоимость перехода составила восемь миллионов евро.

В прошедшем сезоне защитник сыграл в 47 матчах во всех турнирах и записал в свой актив два ассиста.