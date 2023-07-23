Борис Игнатьев: «Локомотив» способен бороться за место в тройке»

Экс-рулевой сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о перспективах московского «Локомотива» в текущем сезоне чемпионата России.

«Я убежден, что по подбору игроков «Локомотив» способен бороться за место в тройке, но надо думать, как усилить центральную зону обороны», — цитирует Игнатьева «Газета.Ру».

Специалист добавил, что, по его мнению, «железнодорожники» провели хорошую предсезонную подготовку.

Напомним, в первом туре Российской премьер-лиги «Локомотив» не смог одержать победу над «Рубином» на своем поле. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Соперником команды Михаила Галактионова в следующем туре РПЛ будет «Факел».