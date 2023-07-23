«У меня нет опасений, что приход Эраковича повлияет на будущее Чистякова в «Зените» — агент

Дмитрий Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о приходе в стан «сине-бело-голубых» Страхиньи Эраковича.

Сегодня, 23 июля, санкт-петербургский клуб объявил о подписании сербского защитника из «Црвены Звезды».

«У меня нет опасений, что приход Эраковича повлияет на будущее Чистякова в «Зените». За Эраковича заплачено 8 млн евро? В футбол же играют не деньги, а живые футболисты», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний Чистяков принял участие в двух матчах во всех турнирах. Стоит отметить, обе встречи «Зенит» сыграл «на ноль».

Во втором туре чемпионата России «сине-бело-голубые» встретятся в гостях с «Ростовом» (29 июля).