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«У меня нет опасений, что приход Эраковича повлияет на будущее Чистякова в «Зените» — агент

23 Июля 2023 • 18:14 Комментировать
Ростов
...
Зенит
29.07 20:00

Дмитрий Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о приходе в стан «сине-бело-голубых» Страхиньи Эраковича.

Сегодня, 23 июля, санкт-петербургский клуб объявил о подписании сербского защитника из «Црвены Звезды».

«У меня нет опасений, что приход Эраковича повлияет на будущее Чистякова в «Зените». За Эраковича заплачено 8 млн евро? В футбол же играют не деньги, а живые футболисты», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний Чистяков принял участие в двух матчах во всех турнирах. Стоит отметить, обе встречи «Зенит» сыграл «на ноль».

Во втором туре чемпионата России «сине-бело-голубые» встретятся в гостях с «Ростовом» (29 июля).

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков Страхинья Эракович Дмитрий Талаев
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