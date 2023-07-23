Наумов: «В ничьей с «Рубином» нет ничего страшного для «Локомотива»

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов считает, что в ничьей с казанским «Рубином» (2:2) для «железнодорожников» нет ничего страшного – команда обладает достаточным запасом прочности.

«Справедливый результат для обеих команд. И по тому, как играл «Локомотив», можно сказать - у команды есть большой запас прочности. Теперь их игра будет только улучшаться», - цитирует Наумова «РБ Спорт».

Напомним, что в матче первого тура нового сезона РПЛ «Локомотив» поделил дома очки с «Рубином», в следующем туре подопечные Михаила Галактионова встретятся в гостях против воронежского «Факела», игра запланирована на 30 июля.