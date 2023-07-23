Стало известно, когда защитник ЦСКА Виллиан Роша вернётся в общую группу команды. Напомним, футболист получил травму в матче первого тура Российской премьер-лиги в игре с «Уралом» и покинул поле уже в первом тайме. Победителем из поединка вышел екатеринбургский клуб (2:1).

По данным «РБ Спорта», на лечение у Роши уйдет 1-2 недели. Сообщается, что повреждение бразильца незначительное, но его решили поберечь, чтобы футболист не усугубил травму.

Во втором туре чемпионата России ЦСКА встретится в гостях с «Ахматом». Игра пройдет в Грозном 30 июля. Начало матча запланировано на 20:00 по мск.