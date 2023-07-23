Личка: «Я не видел официальных предложений по Захаряну»

Главный тренер столичного «Динамо» Марцел Личка рассказал, что московский клуб до сих пор не получал официальных предложений о переходе одной из его главных звёзд – Арсена Захаряна.

«Я бы хотел, чтобы он развивался в нашей команде. Но это всё разговоры. Если кто-то сделает официальное предложение о его переходе, можно будет об этом говорить, но я таких предложений не видел», - цитирует Личку «Матч ТВ».

Напомним, в воскресенье слухи активно стали сватать Захаряна в римский «Лацио» и испанскую «Севилью». На протяжении 2023 года россиянина связывали с возможным переходом в «Челси» и стамбульский «Галатасарай».