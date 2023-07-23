​Стало известно, сколько «Зенит» заработает на трансфере Малкома

Всё идёт к тому, что Малком покинет «Зенит» и присоединится к саудовскому «Аль-Хилялю». Как сообщает в социальных сетях журналист Маттео Моретто, за трансфер 26-летнего бразильца чемпионы России получат 45 миллионов евро. Ещё 15 миллионов «сине-бело-голубые» смогут заработать в качестве бонусов.

Напомним, что в субботу Малком не принял участие в матче «Зенита» против «Пари НН». Главный тренер питерской команды Сергей Семак говорил, что бразилец не попал в состав из-за переговоров по трансферу.

Напомним, что за «Зенит» Малком играл с августа 2019 года после трансфера из «Барселоны».