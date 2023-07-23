В «Оренбурге» не удивлены поражению «Динамо» в первом матче при Личке

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев не удивлён тому, что столичное «Динамо» проиграло свой первый матч под руководством Марцела Лички. Этот чешский специалист, напомним, ранее возглавлял южноуральский клуб, а этим летом был назначен рулевым «бело-голубых».

«Не удивлён, чему удивляться? Это футбол, где одни побеждают, а другие проигрывают. Не всё происходит в футболе за неделю, месяц, два месяца… Нет конкретного срока. Адаптация команды к новому тренеру – нормальный процесс», - цитирует Андреева «Матч ТВ».

Напомним, что в стартовом матче чемпионата России в новом сезоне «Динамо» Лички проиграло дома «Краснодару» - 1:3. Игра состоялась в минувшую пятницу, 21 июля.