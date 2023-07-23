Изидор: «Локомотив» может забрать чемпионство у «Зенита»

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор поделился мнением о перспективах «железнодорожников» в текущем сезоне чемпионата России.

«У нас есть отличные перспективы — мы хотим забраться максимально высоко в турнирной таблице. Как мне кажется, если будем успешно выступать, то мы сможем забрать чемпионство у «Зенита», — приводит слова Изидора «Чемпионат».

В первом туре нового сезона РПЛ «Локомотив» не смог на своем поле переиграть «Рубин» (2:2), а «Зенит» одержал гостевую победу над «Пари НН» (2:0).

Во втором туре РПЛ «железнодорожники» сыграют с «Факелом». Матч состоится 30 июля и начнется в 17:30 по мск.