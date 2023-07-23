Радченко считает, что дубль в первом туре придаст Кассьерре уверенность

Экс-игрок питерского «Зенита» Дмитрий Радченко полагает, что дубль в первом туре РПЛ сделает форварда питерцев Матео Кассьерру гораздо увереннее в дальнейших матчах сезона.

«Он здорово играл за «Сочи», и мы все видели – забивать он умеет. Смена команды привела к непростому периоду адаптации, и я думаю, эти два гола в первой же встрече придадут ему больше сил», - цитирует Радченко «РБ Спорт».

Напомним, в субботу вечером «Зенит» уверенно обыграл на выезде «Пари НН» Сергея Юрана – 2:0. Оба гола в составе своей команды оформил Кассьерра.

В минувшем сезоне у нападающего было всего пять голов в составе «Зенита» во всех официальных турнирах.

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