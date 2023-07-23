Борис Игнатьев: В матче с «Рубином» проявились проблемы в обороне у «Локомотива»

Российский тренер Борис Игнатьев прокомментировал игру «Локомотива» в матче первого тура РПЛ против «Рубина». Встреча завершилась со счетом 2:2.

«Проявились проблемы в обороне у «Локомотива». Не было четкого понимания, как команде действовать при контратаках «Рубина». В целом, «Локомотив» создал много моментов, преимущество было у хозяев», — цитирует Игнатьева «Газета.Ру».

В следующем туре Российской премьер-лиги «Локомотив» будет гостить в Воронеже у местного «Факела». Встреча между командами состоится 30 июля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:30 по мск.