Агент подтвердил интерес других клубов к Виллиану Роше

Агент Игорь Кампеделли, который работает с защитником ЦСКА Виллианом Рошей, отреагировал на информацию об интересе к футболисту со стороны «Фенербахче» и других клубов.

«Интерес есть, но клуб не хочет его продавать, и сам игрок счастлив в Москве», - сказал агент, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

28-летний Виллиан Роша выступает за ЦСКА с осени прошлого года. Эксперты портала transfermarkt оценивают игрока в 7 миллионов евро.

Напомним, что ЦСКА в стартовом туре чемпионата России проиграл «Уралу» на выезде с результатом 1:2. Следующий матч команда проведёт 26 июля – против «Оренбурга» в Кубке России.