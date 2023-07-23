Булыкин высказался о возможном переходе Захаряна в «Лацио»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

Ранее сообщалось, что сделка по переходу 20-летнего футболиста в итальянский клуб может быть закрыта уже на следующей неделе.

По мнению Булыкина, многие российские футболисты могут уехать в Европу, однако для этого им необходимо снизить свои требования по зарплате.

«Уверен, что многие российские игроки могут уехать в Европу. А чтобы переехать туда, надо для начала понизить свои запросы в зарплате, и тогда возможно там реализовать свою мечту», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

В прошлом сезоне Захарян провёл за «Динамо» 37 матчей, забил пять голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 15 миллионов евро.