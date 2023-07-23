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​«Динамо» получило предложение по Захаряну от клуба Серии А

23 Июля 2023 • 17:09 Комментировать

Московское «Динамо» получило предложение по трансферу полузащитника Арсена Захаряна. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на источник.

«Динамо» получило предложение от «Лацио» по трансферу Арсена Захаряна», - рассказал источник.

Арсен Захарян является воспитанником «Динамо». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 20-летнего полузащитника в 15 миллионов евро.

Напомним, что «Динамо» начало чемпионат России с домашнего поражения от «Краснодара» со счётом 1:3. Следующий матч команда Марцела Лички проведёт 25 июля – против «Пари НН» на выезде в Кубке России.

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Лацио Динамо Москва Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2023
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