Игрок «Локомотива» Тикнизян: «Мы хотим поднять трофей над головой»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос целях команды в текущем сезоне.

«Цели всегда высокие, мы хотим поднять трофей над головой. Любого футболиста характеризует его завоеванный трофей, личные и командные достижения», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

В первом туре Российской премьер-лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» со счетом 2:2. Тикнизян провел на поле все 90 минут и отметился одним забитым мячом.

Во втором туре РПЛ «железнодорожники» будут гостить у воронежского «Факела». Встреча пройдет 30 июля. Начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени.