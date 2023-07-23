​«Фенербахче» интересен игрок ЦСКА

Защитник ЦСКА Виллиан Роша входит в сферу интересов «Фенербахче». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Экрем Конур. Он отмечает, что 28-летний футболист также интересен клубам из Бразилии и Саудовской Аравии.

За ЦСКА Виллиан Роша выступает с осени прошлого года. В 33 официальных играх за клуб бразилец записал на свой счёт четыре гола и три результативных паса.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Виллиана Рошу в 7 миллионов евро.

Добавим, что в стартовом туре чемпионата России сезона 2023/2024 ЦСКА проиграл «Уралу» на выезде с результатом 1:2.